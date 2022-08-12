В Роспатент подана заявка на регистрацию бренда «Грустно – и точка»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка» по производству гробов и памятников, а также предоставлению похоронных услуг.

Как сообщает в пятницу агентство городских новостей «Москва», заявка подана похоронной компанией «Ритуал.рус», владельцем и гендиректором которой является один из крупнейших предпринимателей в сфере похоронного бизнеса в России Олег Шелягов.

«Грустно и точка» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг №6, 19, 20, 39 и 45. Помимо вышеперечисленного, под этим брендом можно будет проводить бальзамирование, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, осуществлять уход за могилами и эксгумацию.

10 июня сообщалось, что компания «Агроторг», которая владеет сетью магазинов «Пятерочка», зарегистрирует новую марку алкоголя «Золотой терруар». Как отмечает «Газета.Ru», «Агроторг» выиграла суд с Роспатентом за право зарегистрировать товарный знак. Ведомство ранее запретило компании регистрировать новый бренд из-за обилия названий со словом «золотой» в сегменте крепкого алкоголя.