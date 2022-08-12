Турист погиб в ДТП в Дагестане

В Докузпаринском районе Дагестана в ДТП погиб один человек и двое пострадали. Об этом 12 августа сообщило в Telegram-канале региональное МВД.

Авария произошла накануне вечером на 16 км автодороги «Усухчай — Куруш».

«39-летний житель Московской области, управляя автомобилем Lada Largus, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 м, где в последующем транспортное средство опрокинулось», — говорится в сообщении.

В результате водитель скончался на месте происшествия, пассажиры — 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний житель Хабаровского края — госпитализированы с различными травмами.

31 июля в МВД Дагестана сообщали, что в Ногайском районе столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП погибли два человека, четверо пострадали.