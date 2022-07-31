Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Дагестане
По предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП в Ногайском районе Дагестана. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Столкнулись два легковых автомобиля, большей информации на данный момент нет. Ведется сбор материала», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале регионального ведомства.
Ранее, 23 июля, один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии в Бабаюртовском районе Дагестана с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что погибший — водитель легкового автомобиля.