Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП в Дагестане

В Бабаюртовском районе Дагестана произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате один человек погиб и 18 пострадали. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло в 16:00 на федеральной трассе Астрахань – Махачкала.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при совершении обгона столкнулся с пассажирским автомобилем Mercedes Sprinter, который перевозил пассажиров в количестве 18 человек», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана, погибший — водитель легкового автомобиля.

Днем ранее сообщалось, что автомобиль упал в ущелье в Дагестане. Во время происшествия было туманно, водитель не заметил обрыв на повороте и допустил съезд. Машина провалилась в Цолотлинский каньон примерно на 70–100 м. Четыре человека погибли.