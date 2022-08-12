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Дэвид Боуи занял первое место в рейтинге влиятельных артистов Британии за 50 лет

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Фото: Global Look Press/dpa/Jürg Carstensen
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Британский музыкант Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году из-за рака печени, возглавил рейтинг 50 самых влиятельных артистов. Рейтинг в пятницу, 12 августа, опубликовал портал Sky.

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Издание назвало Боуи ключевой фигурой в музыкальной индустрии, оказавшей сильное воздействие на целое поколение благодаря своим песням. Музыкант был широко признан критиками и коллегами по цеху .

В рейтинг также вошли известные личности из таких индустрий, как мода, комедия, кино, изобразительное искусство, литература и телевидение. В одном списке с Боуи оказались Элтон Джон, группа Spice Girls, художник Бэнкси, писательницы Анджела Картер и Мюриэль Спар и многие другие.

4 августа появилась информация о том, что в честь Дэвида Боуи назвали новый род пауков, состоящий из 54 особей.

Представители рода Bowie проживают в тропиках Южной и Восточной Азии, а также на островах между Евразией и Австралией. Их размеры варьируются от 2 мм до 5 см.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после 18 месяцев борьбы с раком. За время творчества было продано больше 136 млн его пластинок. Боуи вошел в десятку самых успешных поп-исполнителей Великобритании, удостоился множества наград, включая Grammy и Brit Awards.

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