В Кургане возбудили уголовное дело по факту нарушения прав 20 детей-инвалидов

Должностные лица Департамента здравоохранения Курганской области обвиняются в превышении полномочий и не оказании необходимой помощи 20 детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России (СК РФ).

«В июле-августе текущего года руководством регионального следственного управления СК РФ осуществлен личный прием родителей и законных представителей детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет», которые не обеспечиваются необходимым медицинским оборудованием контроля их состояния здоровья», — говорится в заявлении.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как сообщает ведомство, необходимое медицинское оборудование должно было поставляться бесплатно, однако все решения о выдаче систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) и расходных материалов были отменены.

Ранее в этот же день сообщалось, что СК РФ возбудил более 20 дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий.

Часть нарушений связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, СНМГ. Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови.