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В Кургане возбудили уголовное дело по факту нарушения прав 20 детей-инвалидов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Должностные лица Департамента здравоохранения Курганской области обвиняются в превышении полномочий и не оказании необходимой помощи 20 детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России (СК РФ).

Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы
Более 20 уголовных дел расследует СК РФ из-за отказов в выдачи лекарств тяжелобольным людям

«В июле-августе текущего года руководством регионального следственного управления СК РФ осуществлен личный прием родителей и законных представителей детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет», которые не обеспечиваются необходимым медицинским оборудованием контроля их состояния здоровья», — говорится в заявлении.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как сообщает ведомство, необходимое медицинское оборудование должно было поставляться бесплатно, однако все решения о выдаче систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) и расходных материалов были отменены.

Ранее в этот же день сообщалось, что СК РФ возбудил более 20 дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий.

Часть нарушений связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, СНМГ. Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови.

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