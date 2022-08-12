Более 20 уголовных дел возбудил СК РФ после отказов тяжелобольным людям в лекарствах

Более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий, расследуется в настоящий момент по всей России, сообщили «Известиям» в Следственном комитете РФ в пятницу, 12 августа.

«Анализ ситуации в ряде регионов России показал, что лечащие врачи своевременно назначают пациентам необходимые препараты, учитывая особенности организма и течение болезни. Однако должностные лица региональных органов здравоохранения допускают систематические нарушения либо формализм при решении вопроса об обеспечении тяжелобольных людей такими препаратами», — подчеркнули в ведомстве.

Часть нарушений связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови.

Согласно данным Минздрава, рассчитывать на такой прибор сейчас могут пациенты только в 45 регионах страны, хотя приказом ведомства его использование включено в клинические рекомендации для лечения болезни.

«Я помогаю многим людям из разных регионов обращаться по поводу обеспечения СНМГ в прокуратуру. Некоторые добиваются этого годами», — рассказал руководитель Центра медицинского права Александр Золотарев.

Существование проблемы признают и в Генеральной прокуратуре. Ситуация стала предметом проверок, проведенных по инициативе генпрокурора России Игоря Краснова.

«Во многих регионах проверками выявлены случаи недофинансирования расходных обязательств на указанные цели, отдельные нарушения порядка и сроков закупки лекарств и медицинских изделий, что приводило к несоблюдению прав несовершеннолетних, нуждающихся в контроле уровня глюкозы в крови. После вмешательства прокуроров в республиках Бурятия, Крым, Татарстан, Астраханской, Брянской, Волгоградской областях и других регионах права детей восстановлены», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы»