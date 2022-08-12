Старую мельницу призвали объектом культурного наследия в Удмуртии

Водяная мельница, которая больше века остается в рабочем состоянии, признана объектом культурного наследия в Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на Агентство по государственной охране ОКН.

По данным ведомства, строение является единственным сохранившимся образцом водяной мельницы в Удмуртии. Местные жители утверждают, что объект в деревне Турынгурт был построен в 1916-1917 годах.

«По итогам заседания экспертно-консультативного совета при Агентстве и на основании приказа госоргана №127 от 9 августа 2022 года водяная мельница в деревне Турынгурт включена в Перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в сообщении Агентства.

Специалисты полагают, что водяная мельница обладает значительным туристическим потенциалом.

Ранее сообщалось, что в Уфе двум зданиям на улице Советском присвоили статус объектов культурного наследия. Решение принято на основании государственной историко-культурной экспертизы.