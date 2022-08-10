Два здания получили статус объектов культурного наследия в Уфе

Двум зданиям присвоили статус объектов культурного наследия в Уфе. Соответствующее решение принято по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Оба здания находятся на улице Советской. Жилой дом завода горного оборудования был построен в 1939 году. Дом промышленности построили в 1956 году. Дома внесены в реестр объектов культурного наследия.

«МедиаКорСеть» отмечает, что ряд объектов не могут найти новых владельцев, несмотря на особый статус и защиту администрации. К таким относится дом полицмейстера Бухартовского. Кроме того, в плачевном состоянии находятся здания на улице Октябрьской Революции.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займется корректировкой проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в исторической части города. Исполнителю необходимо провести исследовательские, историко-культурные и градостроительные работы, что позволит помочь с сохранением и воссозданием объектов наследия.