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Шахматист Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российский шахматист Сергей Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждения состоялось в Минспорта РФ в пятницу, 12 августа.

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Церемония прошла в преддверии Дня физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа.

Награду гроссмейстеру вручил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции, но мы как пружина — чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается», — цитирует его НСН.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия достойно ответит на политизацию спорта.

В марте комиссия этики Международной шахматной федерации (FIDE) заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса.

26 апреля гроссмейстер заявил, что международные федерации больше не ищут предлогов для отстранения от соревнований спортсменов из РФ, им для этого достаточно национальности.

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