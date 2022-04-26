Карякин призвал проводить соревнования внутри России

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что международные федерации больше не ищут предлогов для отстранения от соревнований спортсменов из РФ, им для этого достаточно просто национальности. Такое мнение он высказал во вторник, 26 апреля, в ходе заседания круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В этой связи шахматист призвал сконцентрироваться на проведении турниров внутри России и с дружественными странами.

«Потому что в тот момент, когда у нас будет больше турниров, когда мы станем независимыми от соревнований, которые проводятся за рубежом, нам уже будет, во-первых, психологически легче, во-вторых, они сами уже пусть, как говорится, зовут нас обратно», — сказал Карякин.

Он также предложил подумать о создании альтернативных спортивных организаций.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.