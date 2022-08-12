Жителям Петербурга пообещали сухую погоду

В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается облачная погода. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сейчас город ощущает влияние северной периферии антициклона, поэтому облаков станет больше. При этом дождей в регионе не будет, отмечает ИА FlashNord

Воздух в субботу, 12 августа, прогреется до +26. Скорость ветра — не больше 8 м/с. В целом, характер погоды измениться незначительно.

10 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и европейской части страны к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы.