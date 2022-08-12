Реклама
Прямой эфир
Экономика
Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США
Мир
Батальон ВСУ в полном составе самовольно покинул боевые позиции
Культура
За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов
Мир
Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Мир
ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара
Мир
В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов
Наука
Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Мир
На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании
Армия
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях
Мир
Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году

Названы лучшие дни для рыбалки в августе

Исследование: выходные станут хорошими днями для рыбалки в Подмосковье
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз лучших дней для рыбалки в августе. Об этом 12 августа сообщила «Газета.Ru».

Свободно, бесплатно, но не везде: в России вступили в силу новые правила рыбалки
Рыбаков-любителей от браконьеров будут отличать по объемам их улова

Жителям Москвы и Подмосковья лучше всего подойдет для ловли рыба 13 августа. На Истринском водохранилище можно будет подсечь окуня, плотвы и леща благодаря пониженному давлению. Днем ранее же за счет понижения температуры до +17 градусов хорошо будет ловиться судак.

На реке Пахре рекомендуется заняться ловлей окуня и ерша. В субботу для этого будут хорошие условия за счет ясного неба и прогретой до +19°C…+20°C воды, а также низкого давления на уровне 751 мм рт. ст.

На Пироговское водохранилище лучше отправиться 12 августа, когда будет хорошая возможность поймать окуня, уклейку, плотву, леща и судака. В субботу же улов может ограничиться окунем и лещом.

9 августа сообщалось, что житель Новосибирска Сергей Мензелинцев поймал щуку весом 11 кг. Это произошло в Колыванском районе. Всего он поймал десять щук, самая маленькая из которых весила 6 кг. Рыбак рассказал, что отпустил рыбу обратно в воду.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022