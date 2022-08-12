Названы лучшие дни для рыбалки в августе

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз лучших дней для рыбалки в августе. Об этом 12 августа сообщила «Газета.Ru».

Жителям Москвы и Подмосковья лучше всего подойдет для ловли рыба 13 августа. На Истринском водохранилище можно будет подсечь окуня, плотвы и леща благодаря пониженному давлению. Днем ранее же за счет понижения температуры до +17 градусов хорошо будет ловиться судак.

На реке Пахре рекомендуется заняться ловлей окуня и ерша. В субботу для этого будут хорошие условия за счет ясного неба и прогретой до +19°C…+20°C воды, а также низкого давления на уровне 751 мм рт. ст.

На Пироговское водохранилище лучше отправиться 12 августа, когда будет хорошая возможность поймать окуня, уклейку, плотву, леща и судака. В субботу же улов может ограничиться окунем и лещом.

9 августа сообщалось, что житель Новосибирска Сергей Мензелинцев поймал щуку весом 11 кг. Это произошло в Колыванском районе. Всего он поймал десять щук, самая маленькая из которых весила 6 кг. Рыбак рассказал, что отпустил рыбу обратно в воду.