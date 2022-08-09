Житель Новосибирска поймал щуку весом 11 кг

Житель Новсибирска Сергей Мензелинцев выловил щуку весом 11 кг. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ngs.ru.

Мужчина поехал на рыбалку в Колыванский район 5 августа. Он выловил 10 щук. Вес самой маленькой из них составил 6 кг.

«В этих же местах ловил щук и на 13 кг. Поэтому ожидал, что вновь придет большая рыба. Буквально с первого заброса она клюнула», — поделился рыбак.

Новосибирец отпустил крупную щуку в воду, отмечает altapress.ru.

6 июля в Ульяновске местные жители Павел Жуков и Алексей Зайцев поймали крупного сома весом больше центнера. Рыбу достали из реки Волга. Длина сома составила 2 м 45 см, его вес — 104 кг.