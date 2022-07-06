В Ульяновске поймали сома весом больше центнера

В Ульяновске местные жители Павел Жуков и Алексей Зайцев поймали крупного сома весом больше центнера. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ulpravda.ru.

Рыбу поймали на Волге.

«Погода была отвратительная — холодная и ветреная. Кроме нас, никто не отважился выйти на открытую воду на лодке. И, честно говоря, поначалу и мы хотели вернуться на берег. Тем более что поклевок долгое время не было вообще. И только начали сворачивать снасти, поклевка!» — рассказал Жуков.

Длина сома — 2 м 45 см, его вес — 104 кг.

На то, чтобы затащить рыбу в лодку, у мужчин ушло около получаса.

«Сопротивлялся сом отчаянно. Однажды так рванул в глубину, что фрикционная катушка на спиннинге чуть не задымилась. Но потом всплыл на поверхность, глотнул воздуха и ослаб. Вот тут-то мы его и затащили в лодку», — поделился Павел Жуков.

При этом рыбаки отказались назвать место, где поймали сома.

10 января сообщалось, что в Новосибирской области в реке Карасук рыбак выловил рака синего цвета. Иван Мороз сфотографировал свою добычу, а затем выпустил обратно в реку.