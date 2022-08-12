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В Evolute рассказали, сколько будет стоить в России модель i-Pro

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Фото: t.me/evolute_electrocars
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В компании Evolute сообщили, что цена на первый электроседан модели i-Pro составит около 2 млн рублей с учетом субсидирования со стороны государства. Об этом пишут «Китайские автомобили» 12 августа.

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По информации издания, в Evolute определились с первой моделью электромобиля, который выйдет на российский рынок в сентябре 2022 года.

Это будет не кроссовер i-Joy, который недавно получил одобрение типа транспортного средства, а седан i-Pro. Тот самый, что был продемонстрировали на московском форуме такси, который состоялся 4 августа 2022 года. Издание отметило, что реакция публики на этот электромобиль была позитивной.

Цена на новинку составит около 2 млн рублей с учетом субсидирования со стороны государства.

Приобрести электроседан Evolute i-Pro можно будет не только корпоративным клиентам, но и физическим лицам.

«И частным лицам, и корпоративным клиентам, включая таксопарки, каршеринг и т.д.», — сообщили в Evolute.

Седан i-Pro создан на базе китайского автомобиля Dongfeng Aeolus E70.

10 августа СМИ сообщили, что проект разработки и внедрения в производство электрического универсала Lada e-Largus потребует полтора года. Ожидается, что машину запустят в серию в 2024 году.

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