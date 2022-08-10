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СМИ назвали срок запуска электроверсии Lada Largus

СМИ: на запуск электроверсии Lada Largus потребуется полтора года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проект разработки и внедрение электрического универсала Lada e-Largus потребуют полтора года. Ожидается, что машину запустят в серию в 2024 году. Об этом 10 августа сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»
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Такой срок канал привел, основываясь на своих источниках на автозаводе. Если руководство АвтоВАЗа поставит задачу любой ценой сделать быстрее, то сертификат на e-Largus оформят уже через год, летом 2023-го, отметил ресурс.

Основная загвоздка состоит в том, производства какой страны будут тяговые аккумуляторы в машине.

«В ближайшее время будут искать российских поставщиков электромашин и тяговых АКБ. Но говорят, что китайские в любом случае будут дешевле и лучше качеством. Вопрос в том, разрешат ли «наверху» использовать китайское», — сообщил «Русский автомобиль».

4 августа АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Largus. Ориентировочный запас хода электрического универсала в пассажирской версии составит 350−400 км. В компании пока не выбрали тип тяговой батареи, которую будут устанавливать в электромобиль: никель-кобальт-магниевую или литиево-железо-фосфатную.

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