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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кросна-банк». Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение в Центробанке приняли из-за выявленных нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

C 2019 года Кросна-Банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

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