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The Telegraph предрекла Британии разрушение экономики на фоне кризиса вокруг Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Belinda Jiao
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Экономика Великобритании может быть разрушена за счет нескольких факторов, в том числе последствиями конфликта вокруг Украины и энергетического кризиса. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Telegraph Бен Райт в четверг, 11 августа.

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«Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, всё дорого, и мы все слишком заняты спорами о причинах своих бед, чтобы найти какие-либо решения», — говорится в публикации.

Райт пишет, что первое место в списке беспокойств жителей занимают регулярно обновляемые оценки предельного уровня цен на энергоносители в стране.

Так, консалтинговая компания Cornwall Insight спрогнозировала, что счета за ЖКХ взлетят с 1 971 фунтов стерлингов в год до 3 582 фунтов стерлингов в октябре и 4 266 фунтов стерлингов в январе. По их информации, это составляет около 14% доходов обычной британской семьи. По мнение обозревателя, «бедные слоя» населения не смогут осилить такие счета.

Газета The Guardian написала 3 августа, что инфляция в королевстве взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

11 августа издание сообщило, что Банк Англии прогнозирует рост инфляции до 13% в IV квартале этого года при увеличении заработной платы всего на 5,25%. По информации газеты, десятки тысяч рабочих готовы к забастовке.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

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