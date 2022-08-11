В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет

Банк Англии прогнозирует рост инфляции до 13% в IV квартале этого года при увеличении заработной платы всего на 5,25%. Об этом сообщила 11 августа газета The Guardian, ссылаясь на Британский конгресс тред-юнионов (TUC).

«В TUC заявили, что работники не испытывали такого резкого падения заработной платы по сравнению с инфляцией с 1920-х годов», — отметило издание.

По информации газеты, десятки тысяч рабочих готовы к забастовке. Так, в ближайшие недели более 115 тыс. сотрудников почты Великобритании планируют участвовать в серии забастовок. Как уточнил накануне профсоюз Communication Workers Union, протестующие будут требовать повысить зарплату. Мероприятия будут проходить четыре дня: 26 и 31 августа, 8 и 9 сентября.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительственных кругах, писало, что британские власти готовят план аварийного энергоснабжения на случай «худшего сценария» предстоящей зимой. Речь, в числе прочего, идет о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям, отмечает RT.

The Guardian написала 3 августа, что инфляция в королевстве взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.