Эксперты заявили об эффективности вакцины от «Омикрона» против последующих штаммов
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против подвида штамма «Омикрон» ВА.5. Об этом «Известиям» в пятницу, 12 августа, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он (препарат. — Ред.) уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот», — рассказал он.
Гинцбург уточнил: вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. По словам российских ученых новая вакцина, вероятно, будет давать хорошую защиту и от новых штаммов, которые могут появиться в будущем.
Подвиды «Омикрона» очень распространены и устойчивы, то есть они перспективны для эволюции, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, следующие штаммы, вероятно, будут образовываться из них.
«Препарат, о котором идет речь, с большей вероятностью захватит спектр будущих штаммов, чем старая вакцина», — сказал Болков.
В случае, если вирус будет продолжать активно мутировать и менять свойства, дальнейшая его доработка под доминирующие штаммы может стать регулярной.
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