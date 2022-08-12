В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ

Инициативам по смягчению косвенных санкций Евросоюза (ЕС) против экспорта российского продовольствия могут помешать прибалтийские страны. Об этом «Известиям» в пятницу, 12 августа, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — отметил политик.

Напомним, 22 июля представители РФ, Турции и ООН подписали меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». Однако российское продовольствие так и не может свободно поступать на мировой рынок.

В ЕС и США говорят о том, что прямых санкций против экспорта российского продовольствия они не вводили. Однако западные рестрикции в области страхования судов и грузоперевозок, а также отключения от SWIFT аграрных банков косвенно создают препоны для российского экспорта продукции.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, ООН направил западному бизнесу разъяснения по экспорту продовольствия из РФ в условиях санкций. Москва рассчитывает на то, что страны Запада все-таки создадут все необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, заявляют в МИД.

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«Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствий из РФ»