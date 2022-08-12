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Военкор «Известий» осмотрел место гибели пленных украинцев в Еленовке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в следственном изоляторе в Еленовке и пообщался со свидетелями прицельного удара вооруженных формирований Украины (ВФУ) по военнопленным и предшествовавших ему обстрелов.

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В начале специальной военной операции ВФУ в основном обстреливали Еленовку не прицельным артиллерийским огнем. Но с момента, как в СИЗО стали появляться украинские военнопленные, ситуация стала резко меняться, рассказали корреспонденту «Известий» представители Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Количество обстрелов резко возросло. Отчетливо было видно, что украинские артиллеристы именно пристреливаются по изолятору. Разрывы постоянно ложились в опасной близости. Даже Шарий (украинский политический блогер Анатолий Шарий — Ред.) записал видео, где просил украинское командование не стрелять по Еленовке. Украинские пропагандисты утверждают, что в поселке какие-то важные военные склады. Вот именно по ним они якобы и ведут огонь. Даже в сводке украинского генштаба прямо так и писали. Это ложь. В поселке нет таких объектов. А украинские снаряды попадали в мирные дома», — рассказал офицер Народной милиции.

Первоначально по Еленовке украинские формирования работали в основном тяжелой артиллерией. Были случаи, когда прилетали ракеты «Ураганов» и «Смерчей». 29-го июля HIMARS прилетели первый раз.

Украинские артиллеристы четко положили ракеты в центр жилого помещения. Это был именно целенаправленный удар по военнопленным. Не исключено, что ВФУ задействовали свои наиболее ценные боеприпасы — высокоточные ракеты GMLRS с коррекцией по сигналам GPS. Жертвами стали 50 содержавшихся в изоляторе членов группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), свыше 100 получили ранения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские формирования нанесли удар по «азовскому» ангару в Еленовке с одной целью. Киев хотел закрыть рты боевикам, которые раскаялись и начали давать показания о преступлениях украинской власти.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Было видно, что украинские артиллеристы пристреливаются по изолятору»

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