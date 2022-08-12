В США заявили о третьем российском летательном аппарате около Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) США обнаружило около Аляски третий летательный аппарат из России. Об этом 11 августа сообщил телеканал CNN.

По информации ведомства, инцидент произошел в промежутке между 8 и 10 августа. Российский военный самолет залетел в в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Подробностей об инциденте командование не привело.

По информации газеты New York Post, обнаруженные NORAD летательные аппараты не входили в воздушное пространство США или Канады.

27 июля сайт отслеживания авиаперелетов Flightradar опубликовал данные, из которых следует, что стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет у границ России. Самолет пролетел по траектории в 44 км от российской границы, что соответствует 2,5 минуты его полета. Часть его полета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.