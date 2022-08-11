Украина потеряла свои полезные ископаемые, стоимость которых составляет как минимум $12,4 трлн. Об этом 10 августа пишет американское издание The Washington Post.

Авторы уточняют, что по запросу газеты ситуация была проанализирована канадской компанией SecDev, специализирующейся на оценке геополитических рисков. Согласно сделанным фирмой выводам, рудные, горючие или металлические месторождения на территории Украины, находятся в районах, которые контролирует российская сторона.

По информации журналистов, речь идет «почти о половине» стоимости ресурсов на 2209 месторождениях. Согласно приведенным в публикации заключениям, Киев потерял 63% залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти. Кроме того, некоторая часть полезных ископаемых отошла РФ еще после присоединения Крыма.

«Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов», — заявил газете сооснователь SecDev Роберт Магга.

2 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной РФ Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Перевести в собственность региона предполагается земельные участки, природные ресурсы, стратегические объекты отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности страны по состоянию на 24 февраля этого года.

В феврале эксперты заявили, что признанные Россией Донецкая и Луганская Народные Республики обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. На момент фактического распада Украины в 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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