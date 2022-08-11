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Washington Post заявила о потере Украиной ископаемых на $12,4 трлн

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина потеряла свои полезные ископаемые, стоимость которых составляет как минимум $12,4 трлн. Об этом 10 августа пишет американское издание The Washington Post.

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Авторы уточняют, что по запросу газеты ситуация была проанализирована канадской компанией SecDev, специализирующейся на оценке геополитических рисков. Согласно сделанным фирмой выводам, рудные, горючие или металлические месторождения на территории Украины, находятся в районах, которые контролирует российская сторона.

По информации журналистов, речь идет «почти о половине» стоимости ресурсов на 2209 месторождениях. Согласно приведенным в публикации заключениям, Киев потерял 63% залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти. Кроме того, некоторая часть полезных ископаемых отошла РФ еще после присоединения Крыма.

«Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов», — заявил газете сооснователь SecDev Роберт Магга.

2 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной РФ Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Перевести в собственность региона предполагается земельные участки, природные ресурсы, стратегические объекты отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности страны по состоянию на 24 февраля этого года.

В феврале эксперты заявили, что признанные Россией Донецкая и Луганская Народные Республики обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. На момент фактического распада Украины в 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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