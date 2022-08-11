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Военкор «Известий» показал здание брошенного «Правым сектором» штаба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал здание, где некогда располагался штаб «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ)».

«Посмотрите на красно-черную надпись — «каратели». Догадаться, кто здесь находился, несложно. Это был «Правый сектор», — рассказал журналист.

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Внутри здания организованы места для отдыха — несколько двухъярусных кроватей из досок. Также националисты бросили там различные вещи — от одежды до рисунков.

19 июня в Минобороны РФ рассказали, что российский флот высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

Они поразили командный пункт, когда там проходило рабочее совещание комсостава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара было уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил в беседе с «Известиями», что уничтожение штаба — это удар по центру принятия решений. Он указал, что для любой армии потеря такого количества генералов и офицеров будет болезненной.

25 апреля сообщалось, что российские войска уничтожили штаб «Правого сектора» в селе Новогродовка Одесской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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