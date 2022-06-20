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Эксперт оценил последствия уничтожения штаба ВФУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение штаба — это удар по центру принятия решений, о которых много говорили в последнее время, сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя ракетную атаку по штабу вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
Еще один приоритет — развитие военно-транспортной авиации

В российском Минобороны 19 июня заявили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Они поразили командный пункт, когда там проходило рабочее совещание комсостава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВФУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, сообщили в военном ведомстве

«Для любой армии потеря такого количества генералов и офицеров будет болезненной. Любого старшего командира, например командира бригады, готовят годами. Его подготовка дорого обходится, и на это нужны годы. Грамотный генерал и офицер на многое может повлиять. Во время боевых действий цена грамотного военачальника измеряется в том числе и в человеческих жизнях», — считает он.

Столько офицеров и генералов могли собраться в одном месте для разработки планов ведения серьезной операции, отметил он.

«Место столь важного собрания вычислила наша разведка, и это, безусловно, успех. Информация могла поступить как от агентурной, так и радиотехнической разведки», — отмечает Болтенков.

Эксперт не исключает и того, что операция удалась благодаря хорошей работе наших киберподразделений — украинские командиры вполне могли обсуждать начало и подробности проведения встречи в мессенджерах.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб

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