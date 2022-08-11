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Компания Xiaomi представила человекоподобного робота

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Фото: youtube.com/Xiaomi
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Китайская компания Xiaomi и ее подразделение Robotics Lab. 11 августа презентовали своего первого человекоподобного робота, которого назвали CyberOne. Рост робота-гуманоида составляет 177 см, а вес — 52 кг.

«Это наш первый человекоподобный робот в полноразмерную величину. Довольно большой парень среди других роботов-гуманоидов. Давайте дадим ему какое-нибудь прозвище?» — предложила в Twitter глава Xiaomi Лэй Цзюню.

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Робот оснащен комплексом сенсоров, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве. Он умеет распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Кроме того, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.

Человекоподобная машина может также переносить небольшие предметы и в ходе презентации показала, как она это делает, подарив цветок главе Лэй Цзюню. В компании уверены, что робот может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако подчеркивают, что до действительно «умных» роботов ему пока еще далеко.

4 апреля сообщалось, что пермские разработчики создали похожего на человека робота «Робо-С» с подвижными руками. Он может перемещать легкие предметы — пока что до 1 кг. Как рассказали представители компании-автора Promobot, их изобретение может быть использовано как в производстве для действий с легкими грузами, например с хлебом на предприятиях пищевой промышленности, так и в индустрии сервиса, например, в качестве помощника баристы.

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