Экс-игрок ЦСКА Влашич перешел на правах аренды в «Торино»

Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич перешел на правах аренды в «Торино». Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В составе туринцев хорватский игрок проведет сезон-2022/23. Права на 24-летнего спортсмена принадлежат английской команде «Вест Хэм». По данным «Спорт-Экспресса», «Торино» имеет право выкупа футболиста за €15 млн.

Влашич провел в ЦСКА три полных сезона, пока летом 2021 года не перешел в «Вест Хэм». В составе армейцев он отыграл в 108 матчах и забил 33 мяча.

Ранее в этот же день состав «Торино» пополнил российский полузащитник Алексей Миранчук. Клуб арендовал его до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. До перехода в туринскую команду Миранчук с сентября 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту».

На его счету девять голов и семь результативных передач в 56 матчах. Российского футболиста портал Transfermarkt.com оценивает в €10 млн.