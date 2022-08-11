Реклама
Прямой эфир
Мир
Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией
Мир
В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет
Мир
В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Футболист Алексей Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды

0
Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Торино» арендовал 26-летнего россиянина Алексея Миранчука до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Как сообщает 10 августа «Спорт-Экспресс», сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется, хотя накануне предполагалось, что она может составить €12 млн.

До перехода в туринский клуб Миранчук с сентября 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту». На его счету девять голов и семь результативных передач в 56 матчах. Российского футболиста портал Transfermarkt.com оценивает в €10 млн.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала восьмой, набрав 59 очков.

Ранее, 27 июля, российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин заявил, что он по-прежнему в составе клуба и с ним не расторгали контракт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022