Футболист Алексей Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды

Футбольный клуб «Торино» арендовал 26-летнего россиянина Алексея Миранчука до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Как сообщает 10 августа «Спорт-Экспресс», сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется, хотя накануне предполагалось, что она может составить €12 млн.

До перехода в туринский клуб Миранчук с сентября 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту». На его счету девять голов и семь результативных передач в 56 матчах. Российского футболиста портал Transfermarkt.com оценивает в €10 млн.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала восьмой, набрав 59 очков.

Ранее, 27 июля, российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин заявил, что он по-прежнему в составе клуба и с ним не расторгали контракт.