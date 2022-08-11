Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Воронежской области на начало августа. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Самой высокооплачиваемой вакансией стала должность директора по продажам в ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат». Кандидату предлагается зарплата от 300 тыс. до 1 млн рублей.

На втором месте — позиция торгового представителя в SWITZBERG, сотруднику предлагают от 600 тыс. до 900 тыс. рублей на руки. От 500 тыс. рублей на руки предлагают руководителю филиала «Аквариус». Эта вакансия заняла третью строчку рейтинга.

Также в рейтинг попали менеджер по сертификации продукции, менеджер по продажам B2B, финансовый директор, врач стоматолог-универсал, Elixir-разработчик, директор по продажам и инженер-геодезист. У всех этих позиций зарплата будет не ниже 200 тыс. рублей.

Также в материале отмечается, что в Воронежской области было открыто более 13 тыс. вакансий, из них более 4 тыс. — с заработной платой от 100 тыс. рублей. Чаще всего это предложения из таких сфер, как розничная торговля, информационные технологии, системная интеграция, интернет, а также строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование.

В июле эксперты «Авито Работы» выяснили, что во II квартале 2022 года количество вакансий для сотрудников, работающих из дома, увеличилось на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Медианная заработная плата для удаленных специалистов по России составляет 38 тыс. рублей, добавили там.