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Число вакансий для удаленных сотрудников выросло на 26%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Во II квартале 2022 года количество вакансий для сотрудников, работающих из дома, увеличилось на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Авито Работы».

Медианная заработная плата для удаленных специалистов по России составляет 38 тыс. рублей, добавили там.

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На фоне коронавирусных ограничений и перевода многих сотрудников на дистанционный режим работы на рынке труда закономерно увеличилось предложение от работодателей для удаленных специалистов. Тем не менее, несмотря на недавнее снятие ограничений, работодатели по-прежнему охотно предлагают сотрудникам возможность дистанционной работы. Так, во II квартале 2022 года на «Авито Работа» было опубликовано на 26% больше объявлений о поиске удаленных работников по сравнению со II кварталом 2021 и на 3% больше, чем в I квартале текущего года.

«Бизнес продолжает охотно нанимать удаленных сотрудников, и этот тренд объясняется несколькими факторами. В первую очередь, за время ковидных ограничений стало понятно, что на удаленке весьма неплохо себя чувствуют не только IT-специалисты, но и представители бэк-офиса. Кроме того, такой формат позволяет более рационально распределять ресурсы компаний — можно не обеспечивать физическими рабочими местами абсолютно всех сотрудников, что сокращает затраты на содержание офиса. Удаленка также помогает в решении вопроса кадрового голода в отдельных регионах. При найме можно делать выбор в пользу более квалифицированных специалистов независимо от места их фактического проживания», — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работа».

Рост числа вакансий для сотрудников, работающих из дома, отмечается по многим профессиям. За II квартал 2022 по сравнению с I кварталом текущего года увеличилось предложение для офис-менеджеров (+59%), операторов (+58%), администраторов (+47%) и менеджеров по продажам (+36%). Работодатели также стали активнее искать маркетологов (+31%), диспетчеров (+31%), помощников руководителей (+25%), логистов (+23%) и менеджеров по персоналу (+22%).

По числу опубликованных вакансий наиболее востребованы операторы. Они нужны в колл-центрах, для обработки входящих звонков в различные компании и интернет-магазины. Также часто ищут менеджеров по продажам и помощников руководителей.

Медианная заработная плата удаленных специалистов составляет 38 тыс. рублей по России. На более высокий оклад могут рассчитывать дистанционные менеджеры по продажам (45 тыс. рублей) и маркетологи (40 тыс. рублей).

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