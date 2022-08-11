Запорожье не исключает появления новых официальных языков

Запорожье не исключает добавления новых языков в качестве официальных к ранее введенным русскому и украинскому, от которого регион не откажется «ни в коем случае». Об этом новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью «Известиям».

«Мы ни в коем случае не откажемся от украинского языка — это часть нашей культуры. Мы не фашисты и не националистический режим Украины, чтобы действовать их методами. Мы вводим двуязычие, пока что, но может быть у нас будет еще больше языков. Сегодня у нас официальными языками будет русский и украинский», — сказал Балицкий.

При этом преподавание в школах будет идти на русском языке. Однако в регионе также будут действовать украинские школы, а при необходимости могут появиться «и болгарские школы, и крымско-татарские», заключил глава Запорожья.

Ранее 8 августа, Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией». В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

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