Пожар в жилом доме произошел в Республике Коми

В Усинске в Республике Коми произошел пожар в жилом доме. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 10 августа, в 20:26 на улице Ленина.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение трех минут. Из квартир самостоятельно эвакуировались 11 человек. Возгорание было ликвидировано в 20:42», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы пять спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и ее пятилетней дочери при пожаре. Следователи полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.