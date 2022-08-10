Дело возбудили по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Приангарье
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и ее пятилетней дочери на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Пожар произошел в ночь на 10 августа в деревянном жилом доме. По данным следствия, погибли пятилетняя девочка и ее 34-летняя мать. Спастись удалось 31-летнему мужчине, он получил различные ожоги, пишет ИА IrkutskMedia.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователи полагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.
Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства устанавливаются.