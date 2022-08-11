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«Спартак» расторг контракт с нападающим Педро Роше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский «Спартак» расторг контракт с 27-летним бразильским нападающим Педро Рошей. Как сообщила пресс-служба команды 10 августа, клуб достиг со спортсменом соглашения о расторжении трудового договора.

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«27-летний бразилец покидает наш клуб в статусе свободного агента», — сказано в сообщении.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из клуба «Гремио». Всего он провел за клуб 19 матчей, забив за команду красно-белых один мяч, пишет «Спорт-Экспресс». С 2019 года на правах аренды футболист играл в Бразилии за команды «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

В «Спартаке» пожелали Педро Роше успехов в дальнейшей карьере.

Также на сайте сообщается, что контракт расторгнут и с нидерландским полузащитником Йорритом Хендриксом. 27-летний футболист в статусе свободного агента присоединится к немецкой «Фортуне» из Дюссельдорфа. За «Спартак» он играл с 2021 года.

Ранее, 27 июля, российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин заявил, что он по-прежнему значится в составе клуба и с ним не расторгали контракт. При этом футболист подтвердил, что он действительно отсутствует в составе итальянского клуба на международное турне.

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