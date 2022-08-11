Эстония разрешила въезд сотрудникам диппредставительств РФ и родственникам эстонцев

Таллин решил закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии (национальными) шенгенскими визами, но сделал исключения для дипломатов и членов их семей, лиц, занимающихся международными перевозками или имеющим право свободного передвижения по законам Евросоюза. Об этом 11 августа заявил глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными», — отметил он, пояснив, что их обладателям запретят въезд в страну.

Действия ограничений не распространятся на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на членов семей граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

Таллин планирует запретить въезд всем россиянам с шенгенскими визами любых стран. Кабмин Эстонии рассмотрит вопрос на следующей неделе.

По словам экспертов, формулировка, с которой подано ограничение, предполагает, что с не эстонским шенгеном, а с визами других стран, россияне смогут въехать в Эстонию. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому с визой, выпущенной любым из 26 участников Евросоюза, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней, отмечает «Газета.Ru».