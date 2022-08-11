Эксперт посчитал невозможным принятие закона о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей

Законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей не имеет шансов на реализацию. Такое мнение выразил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Соответствующий законопроект 11 августа внесли в Госдуму.

«Надо понимать, что увеличение МРОТ — это автоматическое увеличение всей сетки оплаты труда, например, бюджетников. Соответственно, фонд оплаты труда должен быть тоже увеличен пропорционально увеличению МРОТ. Во-первых, такие деньги в бюджете вряд ли найдутся. Во-вторых, увеличение МРОТ — это не только расходы бюджета, но и расходы коммерческих компаний. В условиях падения потребительского спроса и удорожании продукции это автоматически приведет к еще большему снижению возможности покупателей приобретать товары и услуги», — отметил эксперт.

По его словам, такая динамика роста заработной платы может привести к сокращению объема производства товаров и услуг, а также росту безработицы. Сафонов подчеркнул, что в целом не видит возможности увеличения минимальной оплаты труда в ближайшее время.

«Правительство в нынешней ситуации до конца года вряд ли будет принимать какие-то дополнительные решения пока уровень потребительских цен не стабилизируется», — заключил он.

Повысить МРОТ до 30 тыс. рублей предлагается с 1 января 2023 года. Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По мнению экспертов, повышение МРОТ логично, однако поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.

Как отметил зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.