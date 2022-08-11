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Эксперт посчитал невозможным принятие закона о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей

Эксперт Сафонов: законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей не имеет шансов на реализацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей не имеет шансов на реализацию. Такое мнение выразил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей
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Соответствующий законопроект 11 августа внесли в Госдуму.

«Надо понимать, что увеличение МРОТ — это автоматическое увеличение всей сетки оплаты труда, например, бюджетников. Соответственно, фонд оплаты труда должен быть тоже увеличен пропорционально увеличению МРОТ. Во-первых, такие деньги в бюджете вряд ли найдутся. Во-вторых, увеличение МРОТ — это не только расходы бюджета, но и расходы коммерческих компаний. В условиях падения потребительского спроса и удорожании продукции это автоматически приведет к еще большему снижению возможности покупателей приобретать товары и услуги», — отметил эксперт.

По его словам, такая динамика роста заработной платы может привести к сокращению объема производства товаров и услуг, а также росту безработицы. Сафонов подчеркнул, что в целом не видит возможности увеличения минимальной оплаты труда в ближайшее время.

«Правительство в нынешней ситуации до конца года вряд ли будет принимать какие-то дополнительные решения пока уровень потребительских цен не стабилизируется», — заключил он.

Повысить МРОТ до 30 тыс. рублей предлагается с 1 января 2023 года. Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По мнению экспертов, повышение МРОТ логично, однако поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.

Как отметил зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.

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