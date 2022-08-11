Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в центре Бейрута

Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, взял в заложники несколько человек в филиале федерального банка в столице Ливана Бейруте. Об этом 11 августа сообщил ливанский телеканал MTV.

Уточняется, что 42-летний Бассем Хусейн угрожает убийством заложников и суицидом, если ему не выдадут замороженные банком средства. Речь идет о сумме около $209 тыс.

Ливан переживает банковский кризис, вклады населения в иностранной валюте оказались заморожены из-за нехватки валюты в стране. Тяжелые экономические условия периодически вызывают массовые беспорядки в стране. Столкновения с правоохранителями приводят к погибшим и раненым.

Так, только в январе 2021 года число пострадавших во время столкновений между демонстрантами и полицией в ливанском Триполи достигло 226 человек.

Выходящие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.