Продажи подержанных машин в июле 2022 года выросли по всей России. Об этом 11 августа сообщило агентство «Автостат Инфо». По данным специалистов, перерегистрации автотранспорта июля 2022 года в сравнении с июньскими значениями текущего года продемонстрировали заметный рост.

По данным аналитиков, на 9,1% выросли перерегистрации легковых автомобилей в Центральном ФО, с 108 448 до 118 280 ед.

В Приволжском округе с июня по июль текущего года продажи легковых авто с пробегом выросли на 11%, с 78 989 до 87 832 ед. автомашин соответственно.

Рынок авто с пробегом в Сибирском ФО в тот же период увеличился с 58 575 до 67 968 ед. автомобилей, то есть на 16%.

На авторынке Южного округа в июле 2022 года было продано 58 526 машин с пробегом против 53 556 ед. за июнь 2022 года (+9,3%).

Перерегистрации легковых машин увеличились на 11% на авторынке Северо-Западного округа, с 37 812 до 42 105 ед. автомобилей.

На рынке Уральского ФО прирост составил +9,7%, показатели рынка автомашин с пробегом выросли здесь за отчетный период с 36 616 до 40 156 машин.

Небольшую динамику роста показал вторичный авторынок Северо-Кавказского округа. В июне здесь было продано 36 784 автомобилей, а в июле уже 37 032 машины. Рост продаж составил +0,7%.

На Дальнем Востоке перерегистрации выросли с июня по июль текущего года с 22 818 до 26 145 ед. авто, то есть на 15%.

9 августа «Авито Авто» сообщила, что в России снизились цены на иномарки с пробегом. Средняя цена наиболее популярных брендов зарубежных марок подержанных машин по данным компании упала до значений января 2022 года.