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В России снизились цены на иномарки с пробегом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России снизились цены на иномарки с пробегом. Средняя цена наиболее популярных брендов зарубежных марок с пробегом на площадке «Авито Авто» упала до значений января 2022 года. Об этом 9 августа «Известиям» сообщила «Авито Авто».

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В период с апреля по июнь 2022 года средняя цена автомобиля с пробегом опустилась на 4,5% по сравнению с I кварталом 2022 года. В результате популярные автомобили иностранных брендов с пробегом стали стоить столько же, сколько они стоили в январе 2022 года.

Средняя цена на Skoda Octavia в июле 2022 года составила 1 521 800 рублей, опустившись на 1,2% в сравнении с январем текущего года.

Средняя цена модели Ford Focus в июле 2022 года снизилась на 0,9% по сравнению с январем 2022 года и составила 1 020 000 рублей.

Эксперты отметили, что в топ популярных моделей иномарок, стоимость которых вернулась к показателям начала 2022 года, вошла Kia Rio X-Line.
Спрос на пятилетние экземпляры корейского кросс-хэтчбека в июле стал на 35,3% выше по сравнению с январем. Средняя стоимость таких автомобилей на «Авито Авто» составила в июле 2022 года 1 250 тыс. рублей.

В список популярных моделей, вернувшихся к январским ценам, вошли также Hyundai Solaris и Kia Optima со средней стоимостью 1 159 000 рублей и 1 750 000 рублей соответственно.

4 августа агентство «Автостат Инфо» сообщило, что за шесть месяцев 2022 года продажи подержанных иномарок сократились в России на 9%. В топ-10 иномарок с пробегом вошли Renault Logan (36 611 ед.), Volkswagen Polo (35 730 шт.), Chevrolet Niva (31 903 авто), Skoda Octavia (23 093 машины) и Opel Astra (22 977 ед.).

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