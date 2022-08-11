Bloomberg назвало Россию победителем на энергетических рынках

Россия может справиться с ущербом от западных санкций потому, что одерживает победу на рынках нефти и газа. Такое мнение озвучил обозреватель Хавьер Блас в своей статье для Bloomberg.

В своем материале Блас указывает, что РФ, несмотря на рекордное число введенных против нее санкций, смогла в полном объеме вернуться к объему добычи нефти, который существовал до 23 февраля 2022 года, достигнув отметки 10,8 млн баррелей в сутки.

В публикации отмечается, что на отличную ситуацию для России на рынке энергоресурсов влияет также и рост цен на нефть. Журналист пояснил, что апрельский дисконт на сорт Urals был в среднем около $35, а теперь находится на отметке $20–25. Вернуться к прошлому уровню добычи и восстановить уровень цен удалось благодаря переориентации с европейского на другие рынки.

Блас также отметил факт неэффективности поездки президента США Джо Байдена на Ближний восток. Он смог убедить государства Персидского залива увеличить объемы добываемой нефти, что в свою очередь не позволило Западу сбить цены на нефть и лишить Россию дополнительных доходов от ее продажи.

Обозреватель также указал, что высокие цены на нефть компенсируют потери РФ от снижения экспорта газа в Европу.

«Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что может себе позволить ограничить поставки сырой нефти и в страны Восточной Европы», — резюмировал обозреватель.

Ранее, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Так, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Отмечается, что нефть марки Urals купила в том числе и Испания. Это произошло впервые с апреля.

До этого, 6 августа, издание The Economic Times выпустило материал о том, что РФ стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию. Этому поспособствовали скидки на энергоресурсы из России, что сделало их более привлекательными на мировом рынке.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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