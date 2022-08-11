В Турции один человек погиб и 43 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В турецком городе Ушак пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб и 43 пострадали, написало агентство Anadolu 11 августа.

Авария произошла около 03:00 по местному времени в четверг.

«Автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. Раненые доставлены в учебно-исследовательский госпиталь города. Согласно полученной нами информации, у них нет опасных для жизни травм», — сказал глава Ушака Туран Эргюн.

Трасса открыта для однополосного движения.

Полиция задержала водителя грузовика. Прокуратура организовала расследование происшествия. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

20 июля сообщалось, что в Турции в результате ДТП с автобусом 12 человек были ранены. Машина, следовавшая из Стамбула в направлении Малатьи, вылетела с дороги в районе поселка Кембер провинции Кайсери. Пострадавшие были госпитализированы.