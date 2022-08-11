В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку стран-агрессоров

Члены сейма Литвы от партии «Союз Отечества» (консерваторы) разработали законопроект, согласно которому иностранцев, получивших гражданство страны в порядке исключения, лишат литовского паспорта в случае поддержки страны-агрессора. Об этом сообщило 10 августа издание LRT.

«Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литвы, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран-союзников в регионе, а также очернили имя Литвы», — уточнили в издании.

Законопроект подготовили члены Сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Его намерены зарегистрировать в базе законодательных актов сейма в четверг.

По словам политиков, изменения были инициированы в связи с ситуацией вокруг Украины. Они считают, что действующая правовая норма с ее основаниями для лишения гражданства не отвечает геополитической ситуации.

О необходимости внесения поправок в закон о гражданстве в Литве заговорили после того, как фигуристка Маргарита Дробязко, получившая литовское гражданство в виде исключения, вместе с мужем Повиласом Ванагасом выступили в Сочи.

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды за то, что они выступили во время российской спецоперации по защите Донбасса. В заявлении политика уточнялось, что фигуристы исключены из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, которой пара была удостоена наград в 2000 году.