Брокеры стали предлагать клиентам избавиться от замороженных активов

Брокеры предлагают клиентам новую услугу — избавиться от замороженных активов. Заявки на проведение подобных сделок уже принимают в «Финаме», узнали «Известия» в четверг, 11 августа.

«Подобные сделки проводятся между инвесторами, «Финам» в них выступает только посредником. Мы принимаем заявки и помогаем найти покупателя или продавца актива на рынке. Клиенты двух разных брокеров могут заключить внебиржевую сделку, и тогда замороженный актив перейдет от одного к другому, но при этом он всё равно останется заблокированным внутри Национального расчетного депозитария (НРД) до снятия ограничений», — пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

Он добавил, что со стороны клиентов есть интерес и к покупке, и, в большей степени, к продаже замороженных активов, а дисконт зависит от конкретной бумаги.

Плюсы для каждой стороны в подобных сделках очевидны: одна получает «живые» деньги за бумаги, вторая — актив по дешевой цене с потенциалом значительного роста в будущем. Однако не многие готовы ждать неопределенное время.

В «БКС Мир инвестиций» напомнили, что разморозка иностранных активов российских инвесторов невозможна, поскольку они заблокированы на уровне Euroclear. Максимум, что возможно сделать, когда клиент найдет покупателя на свои заблокированные бумаги, провести между ними сделку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сбросовые цены: брокеры предлагают услугу по продаже замороженных акций»