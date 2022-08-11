Мэр Бердянска рассказал о самом сложном периоде в городе

В приморском Бердянске, привыкшем принимать летом гостей, в этом сезоне спокойно. Намечающийся референдум о присоединении к России здесь оценивают однозначно: «Ждем только улучшений!» Как живет город сейчас, рассказал корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

Первое, что встречаешь, когда въезжаешь в город, — российские флаги и плакаты с надписями «Мы — один народ», «Сила в правде» и «Бердянск — наш!».

На одной из центральных улиц стоит новоявленная стела со строками «Здесь будет установлен памятник российскому солдату-освободителю». Но были в городе и другие моменты.

«Самый сложный период был, когда мы, да и вся область оказались отрезаны от прежних каналов поставки продуктов, медикаментов — я имею в виду Запорожье и Днепропетровск», — рассказал исполняющий обязанности главы гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко.

По его словам, выручили местные предприятия — мясокомбинат и хлебозавод. Они продолжили работать, не сбежали, не оставили земляков без куска мяса и хлеба. А потом пришел на помощь Крым.

«Первым наладил сюда поставку гуманитарки, лекарств, продовольствия. Большая благодарность им! Сегодня, кстати, именно с Крымом завязано первое и пока единственное межрегиональное транспортное сообщение — два раза в сутки из Бердянска в Симферополь ходят автобусы, стоимость приемлемая — 1800 рублей. И, что важно, маршрут очень востребован», — добавил он.

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«Главное — не стреляют и не бомбят»