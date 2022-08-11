Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ

Работа ударных вертолетов Ми-28 в ходе специальной операции РФ по защите Донбасса была снята на видео. Соответствующие кадры в четверг, 11 августа, представило российское Министерство обороны.

Перед летчиками поставлен непростой спектр задач, который заключается в выведении из строя бронетехники и объектов военной инфраструктуры националистов Украины, сопровождении и обеспечении безопасного передвижения воинских колонн, доставке десанта, транспортировке военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений.

Полеты осуществляются на предельно низких высотах. Более того, перед каждым из них проводится серьезная подготовка.

Так, в процессе выполнения боевых задач вертолеты ликвидировали вражеские опорные пункты управления подразделений.

3 августа Минобороны РФ рассказало об успешном выполнении экипажами вертолетов Ми-28 армейской авиации задания по уничтожению опорных пунктов управления и бронированной техники украинских боевиков. Кроме того, летчики выполняют задания по сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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