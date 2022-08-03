Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ
Сюжет:

Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. В Минобороны РФ рассказали об успешном выполнении очередного задания экипажей вертолетов Ми-28 армейской авиации.

Отмечается, что были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

В ведомстве уточнили, что многоцелевые ударные Ми-28 работают и в дневную, и в ночную смену. Причем штурманы объясняют, что к такому режиму они уже привыкли, выдерживают работу нон-стоп.

Половинчатое лишение: уничтожено уже шесть реактивных систем HIMARS
Как российская разведка находит районы дислокации американских РСЗО

Как отметил штурман-оператор Артем, во время полета вертолеты стараются избегать открытых площадок, если не получается, то прибегают к маневрам. Например, полет в скольжении, то есть боком, позволяет обмануть стрелка.

«У штурмана-оператора задачи — это прокладка маршрута, расчеты топлива и точного выхода по времени на цель. В комплекс встроена навигационная система. Комплекс позволяет изменять маршруты в реальном времени», — сказал Артем.

Заряжание многоцелевых ударных Ми-28 происходит не перед вылетом, а сразу после посадки. Как только винты машины перестают вращаться, техники пополняют боезапас.

Ранее, 26 июля, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили в районе города Николаев артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что потери личного состава и вооружения с украинской стороны превысили 70%.

По данным на тот день, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее, 20 июля, МО РФ рассказало, что Ми-28 в одиночку работают редко, в основном в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. В месте проведения операции авиационная группа разделяется: одни сжигают склад боеприпасов, другие — выводят из строя бронетехнику, которая охранят подходы к нему, уточнили в военном ведомстве.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022