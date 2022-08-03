Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ

В ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. В Минобороны РФ рассказали об успешном выполнении очередного задания экипажей вертолетов Ми-28 армейской авиации.

Отмечается, что были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

В ведомстве уточнили, что многоцелевые ударные Ми-28 работают и в дневную, и в ночную смену. Причем штурманы объясняют, что к такому режиму они уже привыкли, выдерживают работу нон-стоп.

Как отметил штурман-оператор Артем, во время полета вертолеты стараются избегать открытых площадок, если не получается, то прибегают к маневрам. Например, полет в скольжении, то есть боком, позволяет обмануть стрелка.

«У штурмана-оператора задачи — это прокладка маршрута, расчеты топлива и точного выхода по времени на цель. В комплекс встроена навигационная система. Комплекс позволяет изменять маршруты в реальном времени», — сказал Артем.

Заряжание многоцелевых ударных Ми-28 происходит не перед вылетом, а сразу после посадки. Как только винты машины перестают вращаться, техники пополняют боезапас.

Ранее, 26 июля, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили в районе города Николаев артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что потери личного состава и вооружения с украинской стороны превысили 70%.

По данным на тот день, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее, 20 июля, МО РФ рассказало, что Ми-28 в одиночку работают редко, в основном в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. В месте проведения операции авиационная группа разделяется: одни сжигают склад боеприпасов, другие — выводят из строя бронетехнику, которая охранят подходы к нему, уточнили в военном ведомстве.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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