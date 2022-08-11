Корабль «Адмирал Чабаненко» получит новые ракеты и стелс-пушку

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 в ходе модернизации будет оснащен уникальными многофункциональными ракетами Х-35У, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве в четверг, 11 августа.

Кроме того, на корабле будет смонтировано орудие А-190. Оно установлено в специальной башне, незаметной для радаров противника. Артсистема способна стрелять со скоростью пулемета. Она может не только топить корабли противника, но и сбивать воздушные цели.

«Адмирал Чабаненко» получит и более мощное ракетное вооружение. Вместо ракет «Москит» он примет на оснащение уникальные многофункциональные Х-35У. Дальность их действия превышает 250 км. При общем весе 550 кг они имеют массу боевой части 145 кг. Такая боеголовка может потопить средний корабль и нанести серьезные повреждения крупному.

Ракета получила комбинированную систему наведения: на маршевом участке полета она использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер, а при выходе в заданный район активируется радиолокационная головка самонаведения. Ракета идет к цели на высоте 10–15 м, а на финальном этапе снижается до 4 м, что делает ее трудной целью для ПВО противника.

Проект 1155.1 разрабатывался в развитие знаменитой серии 1155 «Удалой». Ее представители до сих пор составляют основу противолодочных сил российского Военно-морского флота. Из 12 построенных БПК проекта 1155 в строю на сегодняшний день остается семь.

«Маршал Шапошников», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» несут службу на Северном. «Адмирал Виноградов» находится на модернизации, после которой станет носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Предполагается, что обновлены по проекту 1155М будут и другие «Адмиралы».

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