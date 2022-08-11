В России могут усложнить доступ бизнеса к опасным для экологии промышленным объектам — например, угольным шахтам, химкомбинатам и пр. Для их покупки нужно будет доказать властям свою финансовую надежность, узнали «Известия».

Такой механизм усиления контроля за компаниями разрабатывает Минэкономразвития. Об этом сказано в проекте постановления кабмина во исполнение ФЗ «Об охране окружающей среды» (есть у «Известий»). Планировалось, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, но срок перенесли на год, чтобы поддержать бизнес в новых экономических условиях, сказали «Известиям» в Минприроды (ведомство курирует этот закон).

Согласно проекту постановления, Минэкономразвития предложило оценивать финансовую устойчивость компаний, исходя из размера чистых активов, который определяется с учетом параметров приобретаемого объекта и выручки компании за последний год.

То есть чем выше стоимость приобретаемого объекта, которая учитывает его площадь и срок эксплуатации, тем выше должен быть размер чистых активов компании. Например, опасный объект стоит от 100 млн до 1 млрд рублей, его площадь — до 200 га, а срок эксплуатации — до 30 лет. Чтобы купить его, у компании должно быть не меньше 300 млн рублей чистых активов, следует из документа.

Размер чистых активов будут определять с учетом выручки за последние три года. Предполагается, что в порядке расчета учтут и коэффициенты текущей ликвидности, рентабельности и долговой нагрузки. Финансовую надежность для получения разрешения на покупку опасных объектов бизнес должен будет подтвердить Минфину, указано в документе.

С ужесточением требований более половины российских компаний не смогут приобрести опасные объекты, считает директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Непокупность: больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам